Condannato 44enne dopo una rapina finita in rissa

SANTA MARIA A VICO – E’ stato condannato a 3 anni e 4 mesi Carmine Rocco. 44 anni, originario di Ponticelli e residente a Santa Maria a Vico. Accusato di una rapina compiuta in via Migliori, terminata con una colluttazione con i proprietari di casa, Rocco subisce una sentenza che potremmo definire esemplare per i casi di appartamenti svaligiati, probabilmente paga proprio la citata colluttazione.

Oltre alla colluttazione ha pesato il periodo di latitanza del condannato, da settembre 2018, ai primi giorni dell’anno successivo.