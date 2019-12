Condannato a due anni l’ex ministro Mario Landolfi

MONDRAGONE (t.p.) – Ricordiamo che Mario Landolfi era imputato per reati ancor più gravi, che comprendevano corruzione e truffa, come estensione, anche l’aggravante dell’articolo 7. Tutto questo è caduto ma è rimasta solo la condanna per il reato di corruzione semplice, per la quale dovrebbe essere applicata la prescrizione, a cui Landolfi ha rinunciato. Le vicende risalgono al tempo del Consorzio CE4 e ai rapporti tra l’allora leader di Alleanza Nazionale, Giuseppe Valente, e l’imprenditore di Eco4 Sergio Orsi.