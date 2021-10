Condannato imprenditore casertano: ubriaco alla guida ha ucciso un 37enne

TORA E PICCILLI – Era il novembre del 2020 quando lungo la via Appia, tra Cassino e Rocca d’Evandro, due auto si sono scontrate in maniera fatale, comportando il decesso di un trentasettenne di Cassino, Ennio Marrocco, sposato e padre di due bambini, è deceduto.

In queste ore, l’uomo sotto processo per la morte del trentasettenne, Luca F., imprenditore trentottenne Casertano, ha patteggiato la pena e il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Cassino lo ha condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale.