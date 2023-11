Condannato noto avvocato casertano per aver truffato una sua cliente

MARCIANISE – Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a 9 mesi, pensa inferiore ai tre anni che, quindi, non provocherà trasferimento in carcere dell’imputato, l’avvocato di Marcianise T.D., 63enne.

Niente carcere, quindi, ma il risarcimento da 10 mila euro, invece, dovranno essere immediatamente pagati alla vittima della truffa.

L’uomo avrebbe preso dei soldi, in qualità della donna che l’aveva chiamato come avvocato, per la procedura di decreto ingiuntivo legata a una diatriba legale su un immobile.

Il giudice ha disposto anche una provvisionale da 10mila euro immediatamente esecutiva in favore della cliente truffata, costituitasi parte civile con l’avvocato Goffredo Grasso, non applicando, inoltre, il beneficio della sospensione della pena.

Tutto ciò non sarebbe avvenuto e, in sostanza, il legale avrebbe preso i soldi, senza fare il suo lavoro, compiendo il reato di truffa.