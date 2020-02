CASAPESENNA (tp) – La Corte di Appello di Firenze ha deciso questa mattina di far scontare la pena a Umberto Zara 34 anni di Casapesenna in stato di semilibertà grazie ad un attività di volontariato accordata dal giudice. Condannato a tre anni e sei mesi per estorsione, il 34enne potrà lavorare di giorno presso una cooperativa vicino Lucca e di notte ritorna in carcere fino al termine della pena prevista per il 2022. Zara è assistito dall’avvocato Nando Letizia.