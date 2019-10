Condannato per maltrattamenti in famiglia 40enne. Aveva anche picchiato un sindacalista per gelosia 11 Ottobre 2019 - 15:20

VILLA LITERNO (red.cro.) – È stato condannato a due anni e sei mesi l’uomo di 40 anni, di Villa Literno, dai giudici del tribunale aversano di Napoli Nord. Era accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, commessi anche dinanzi ai figli. Seconda condanna per il quarantenne nel giro di poco più di un anno, l’uomo fu giudicato colpevole anche per l’aggressione a un sindacalista. Aggredì la sua vittima all’esterno di un pub, sempre a Villa Literno, dovresti con la sua auto e poi racconterò all’addome. Pare che, anche questa volta, la questione riguardasse la gelosia verso la compagna.