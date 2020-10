Consigliere regionale positivo al CORONAVIRUS. Ieri era in aula

REGIONALE – Il consigliere regionale di Italia Viva della Campania, Enzo Alaia, è positivo al Covid-19. Ieri l’esponente politico ha partecipato alla seduta di insediamento della neo assemblea regionale e oggi ha dato notizia del suo contagio attraverso un post su Facebook. “Mi dispiace dover fare questa comunicazione, ma è mio dovere primario, sia in qualità di cittadino che, soprattutto, in qualità di rappresentante istituzionale, avvisarvi. Nella giornata di sabato – scrive – mi sono sottoposto contestualmente a tampone rapido e a tampone molecolare, presso un laboratorio privato, solo per un mio scrupolo, non perché avessi avuto sintomi o contatti diretti con positivi. L’esito del primo è risultato negativo; quello del secondo, di cui mi è stata appena data comunicazione, purtroppo, è risultato positivo. Al momento, sto bene e – aggiunge – non presento alcun sintomo, ma chiaramente mi sono autoisolato e denunciato all’Asl, in attesa che questa stessa mi esegua un nuovo tampone. Anche la mia famiglia è in isolamento fiduciario a casa”.

Secondo quanto previsto dal protocollo adesso dovranno sottoporsi a tampone tutte le persone che, anche nel corso della seduta di ieri, sono entrate a contatto con lui.