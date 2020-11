Consumare meno e meglio l’energia elettrica per risparmiare in bolletta

L’energia elettrica è una risorsa necessaria per la vita quotidiana

La spesa che ne deriva nella bolletta della luce può però essere impegnativa per il bilancio familiare, soprattutto nell’attuale contesto economico difficile causato dalla pandemia. È possibile però mettere in atto alcune azioni per risparmiare, riducendo i consumi e scegliendo un’offerta di fornitura dell’energia elettrica vantaggiosa.

Tra i piccoli gesti che possiamo compiere nella quotidianità domestica, senza dover modificare lo stile di vita abituale, il primo è ovviamente spegnere le luci quando non servono – perché si esce dalla stanza o perché la luce solare è sufficiente. E quando le lampade restano accese, è bene ricorrere a lampadine led o fluorescenti compatte: consumano fino a dieci volte meno rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza.

Oltre alle luci, è importante tenere d’occhio anche gli elettrodomestici e i device elettronici, sempre più presenti nella vita di tutti i giorni: ricordarsi di spegnerli quando non si usano, di scollegare i caricabatteria una volta finita la ricarica e di sostituire i vecchi modelli con dei nuovi più efficienti, sono tutte soluzioni per far scendere i consumi in quest’ambito.

Anche la gestione della temperatura offre la possibilità di essere più accorti: quando si usano condizionatori e stufette elettriche, si può evitare di impostare temperature troppo basse o troppo elevate e cercare di non disperdere l’aria fresca – o calda – che si è generata. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo, oltre a tenere porte e finestre chiuse, se possibile, è bene anche sostituire i vecchi infissi con quelli più moderni e isolanti.

Si può poi scegliere un fornitore di energia che proponga delle soluzioni convenienti e vantaggiose come E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, che permette di scegliere l’offerta energia elettrica più adatta al proprio stile di vita e al proprio profilo di consumo.