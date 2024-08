Conto alla rovescia per la «Domitia Nord Run», al via 400 atleti per la prima edizione.

Un piano di coordinamento garantirà la chiusura delle strade. A supporto dell’evento, numerosi operatori economici locali.

BAIA DOMIZIA (CS) – A 48 ore dall’inizio della gara, 400 atleti alla prima edizione della «Domitia Nord Run». Favoriti per la vittoria assoluta sono il giovane talento marocchino El Jebli Hajjej e il campione dell’Atletica Marcianise, Francesco Di Puoti. Nel campo femminile, la competizione sarà tra le compagne di squadra Francesca Maniaci e Teresa Stellato, appartenenti entrambe all’Atletica Marcianise. Tra le società presenti, il gruppo più numeroso sarà quello della Asd Run Lab, organizzatrice dell’evento, guidata dal Presidente Avv. Agostino D’Alterio. Soddisfatto dell’organizzazione, D’Alterio ha dichiarato: «Non è la prima volta che la nostra squadra organizza gare podistiche in aree di interesse turistico.

Abbiamo avuto il supporto dell’amministrazione comunale di Sessa Aurunca e della Presidenza dell’Ente Parco Regionale Area Vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano, che ha collaborato per rendere la gara ancora più attraente». Due gruppi sportivi, l’Atletica Frattaminore del Presidente Lello Granata e l’Atletica Marcianise del Presidente Angelo Garofalo, si sfideranno per il podio, dimostrando il loro profondo attaccamento allo sport. Il 31 agosto, alle ore 17, il Comitato organizzativo accoglierà i podisti per la consegna dei pettorali e dei pacchi gara, arricchiti da prodotti del territorio. La segreteria tecnica e le iscrizioni saranno gestite da Roberto

di Cronometro gara.

Un robusto piano di coordinamento garantirà la chiusura delle strade, in linea con i Decreti del Sindaco e le Ordinanze del Comandante della Polizia Municipale. Numerosi volontari, tra cui membri della Protezione Civile, della So.Es., tesserati Asd Run Lab e cittadini, contribuiranno attivamente alla riuscita dell’evento. Sono previsti due punti ristoro lungo il percorso, ai km 3,5 e 7,5. All’arrivo, gli atleti saranno accolti con una medaglia disegnata da Max Chain, una cocomerata e un premio speciale: vino Falanghina. L’evento ha ricevuto il supporto di numerosi operatori economici locali, con Bioscav s.r.l. come Title Sponsor, Caiazzo Sartoriale Contemporaneo che ha realizzato i pettorali gara, Lido Pedro, Blackout Panuozzi & More, e molti altri che hanno riservato offerte speciali per i partecipanti.