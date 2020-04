BAIA DOMIZIA – Saranno una Pasqua e una Pasquetta blindate a Baia Domizia. Il monito è stato lanciato dal sindaco di Sessa Aurunca Silvio Sasso: “Inutile che tentate di raggiungere le seconde abitazioni. Le restrizioni valgono anche per chi vi è residente senza domicilio ed anche per i provenineti da Sessa Aurunca o da altre zone dello stesso comune. E’ previsto per i trasgressori anche il sequestro dell’auto”.