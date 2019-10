Controlli della polizia municipale. Multe e sequestri ai venditori abusivi di fiori

CAPODRISE – Con l’approssimarsi della commemorazione dei defunti, scattano i controlli della polizia municipale di Capodrise per contrastare i venditori abusivi di fiori. Questa mattina infatti, sia all’esterno dell’area della fiera settimanale sia in via Greco, gli agenti hanno stilato diverse multe, circa 300 euro ad ambulanze, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, provvedendo anche al sequestro dei fiori. In un caso, addirittura, si è provveduto a sequestrare un veicolo adibito al trasporto che era in circolazione, nonostante un precedente sequestro.