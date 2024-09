Controlli serrati dei carabinieri: denunce e sequestri per ricettazione e porto d’armi abusivo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CASAL DI PRINCIPE Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, nel casertano, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio predisposto da quel Comando allo scopo di prevenire e reprimere la commissione di reati contro la persona ed il patrimonio.

Particolare attenzione è stata posta dai militari in quel centro cittadino e sulle principali arterie di comunicazione che lo collegano ai comuni vicini.

Le 10 pattuglie impiegate, per un totale di 30 carabinieri appartenenti alla locale Stazione, al Nucleo operativo e Radiomobile e ai reparti dislocati sul territorio di competenza, attraverso mirati posti di controllo effettuati sia nel centro abitato che sulle principali strade di accesso e uscita da quel comune, hanno proceduto all’identificazione di 200 persone e al controllo di 97 veicoli.

Il

servizio coordinato, oltre a garantire la sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso l’elevazione di 30 contravvenzioni per violazioni alle vigenti norme in materia, ha consentito di denunciare, in stato di libertà, cinque persone ritenute responsabili di ricettazione, poiché sorprese alla guida di 3 scooter e un SUV di ingente valore, tutti risulti oggetto di furto.La Range Rover Evoque, la cui denuncia di furto è stata presentata lo scorso 14 agosto, il Piaggio Liberty 400, asportato a Napoli il 12 luglio e gli altri due mezzi, un Aprilia Scarabeo e un Malaguti Phantom, sono stati sottoposti a sequestro.Inoltre, uno dei fermati, un 21enne di San Marcellino, è stato denunciato per porto abusivo di armi poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 20 cm. L’arma è stata sottoposta a sequestro.