Controllo dell’Asl in un’azienda bufalina: scoperto cimitero di animali

Elevate sanzioni amministrative a carico dei titolari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

GRICIGNANO D’AVERSA – Cimitero di bufale a poca distanza da una base militare di Gricignano. A farne scoperta, ieri mattina, i Veterinari dell’Asl di Caserta durante un normale controllo all’interno di un’azienda specializzata nell’allevamento di bufale.

Centinaia di scheletri di vitelli, alcuni ancora in stato putrefazione, ammassati su un terreno, senza alcun rispetto per le norme dello Stato e senza alcun rispetto per gli animali stessi

Accertate le carenze igienico sanitarie gli ispettori hanno elevato sanzioni amministrative a carico dei titolari dell’azienda ai quali sono state mosse diverse prescrizioni che dovranno essere risolte entro 60 giorni.