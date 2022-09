Coppia di anziani rapinata in casa in pieno giorno

Nel raid l’anziano è stato colpito alla testa e rimasto ferito

PASTORANO – Coppia di anziani rapinati in casa in pieno giorno. E’ quanto accaduto, ieri mattina, ad una coppia di anziani, entrambi novantenni, nella loro villetta a Pastorano. A fare irruzione, durante la mattinata, tre banditi i quali ma hanno estratto un coltello e minacciato l’uomo chiedendo soldi, preziosi e un fucile che l’uomo deteneva regolarmente. Nel corso del raid l’anziano è stato colpito alla testa e rimasto ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri.