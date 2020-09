CORONAVIRUS. +102 nuovi contagi in CAMPANIA. Un morto e 6 pazienti in Terapia Intensiva

REGIONALE – In CAMPANIA i nuovi casi sono 102, il totale dei casi da inizio pandemia è di 7.168 (ieri erano 7.066). Oggi si registra un nuovo deceduto, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 446. I ricoverati con sintomi sono 143 (differenza rispetto a ieri +48), di cui in terapia intensiva 6, mentre in isolamento domiciliare 2.143. Il totale degli attualmente positivi è 2.292 e i dimessi guariti sono 4.430. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 6.392, mentre i casi identificati da attività di screening sono 776. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 5.837, il totale dei casi testati è di 242.683, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 425.098.