CORONAVIRUS. 170 telefonate in 5 giorni al numero verde della Regione Campania

CASERTA – Sono state 170 le telefonate giunte al numero verde istituito dalla Regione Campania, presso la Asl Napoli 1 Centro, per fornire informazioni sul coronavirus 2019-nCoV. Sono i dati relativi al periodo tra il 5 e il 10 febbraio. Di queste 170 telefonate, 15 sono da fuori regione: Calabria (1), Lazio (5), Toscana (2), Sicilia (1), Veneto (2),Piemonte (1), Lombardia (2), Emilia Romagna (1).

Sono state 110 le telefonate da rete mobile, 45 da rete fissa, provenienti dai seguenti distretti telefonici: Napoli (40), Salerno (2), Avellino (1), Benevento (1), Caserta (1). Sono state 59 le telefonate riagganciate durante il messaggio informativo di benvenuto, 111 il totale delle telefonate a cui hanno risposto gli operatori.

In media l’attesa per poter parlare e avere informazioni e’ stata di 11 secondi, mentre la durata della conversazione e’ stata, in media di 175 secondi. Il numero 800-90.96.99 fornisce gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00 – risposte ai cittadini in caso di dubbi o chiarimenti relativi a prevenzione, contagio e cura.