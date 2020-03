CORONAVIRUS. “25 persone in isolamento a CAPODRISE. Il paziente positivo è in buone condizioni”

CAPODRISE – Il sindaco di Capodrise Angelo Crescente ha fatto il punto della situazione a proposito della diffusione del coronavirus sul territorio del comune di Capodrise.

Stamattina, c’è stata una riunione del Centro Operativo Comunale “per verificare l’efficacia delle misure per la prevenzione e il contenimento dall’epidemia da Coronavirus.

Qualche numero:



☑️



☑️ 15 le persone provenienti da altre Regioni d’Italia in isolamento fiduciario.

È fondamentale che chi torna a Capodrise comunichi alla Polizia municipale il suo arrivo e il luogo di partenza. Lo ripeto: è fondamentale!

☑️ 400 i controlli effettuati finora della polizia municipale, che sta facendo un lavoro straordinario.

☑️ 4 le denunce e 1 chiusura per violazione delle disposizioni di legge.

☑️ 1 resta il caso di positività al Covid-19 in isolamento obbligatorio; il paziente è in buone condizioni di salute ed è monitorato dal medico di base.

In accordo con il Coc, sto provvedendo ad assicurare un altro intervento straordinario di lavaggio e di sanificazione delle strade e ho costituito una rete di assistenza per le persone anziane e diversamente abili, prive di legami familiari sul territorio, cui sarà garantito l’approvvigionamento di cibo e farmaci. Chiunque si trovasse in questa necessità può chiamare al 3276690478 (tutti i giorni, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 17:00 alle 19:00).

Ricordo, inoltre, che l’Ambito socio-sanitario C05 ha attivato un servizio di supporto psicologico telefonico ai numeri 3313837333 / 3208734937.

Ti invito al rispetto severo dei decreti e delle ordinanze, con particolare riguardo allo stare a casa, unica misura che può contenere il diffondersi del contagio.”

10 i soggetti provenienti dalle Regioni in cui si è propagato il primo focolaio, con i rispettivi familiari, in isolamento obbligatorio.