CORONAVIRUS. 6 nuovi contagi in una settimana. Il sindaco prova a tranquillizzare la città

SAN MARCO EVANGELISTA – Sono 6 i contagi da Covid che si registrano nell’ultima settimana a San Marco Evangelista, andandosi ad aggiungere ai 12 precedenti e portando così a 18 il numero degli attuali positivi. A darne notizia in una diretta facebook il sindaco, Gabriele Cicala. Si tratta di una coppia di coniugi residenti in via 8 Marzo entrambi lavoratori in un’attività commerciale fuori città, di un nucleo familiare composto da tre persone di cui una risultata positiva dal rientro dalla Sardegna, e ancora di un lavoratore di un’azienda non ubicata sul territorio di San Marco Evangelista. Il sindaco ha inoltro colto l’occasione per invitare la popolazione a non creare inutili allarmismi.