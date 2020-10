CORONAVIRUS. 83 residenti attualmente positivi. Il sindaco: “Sono preoccupato per gli atteggiamenti di totale leggerezza che vedo in giro”

AVERSA – Continua a salire il contagio da coronavirus ad Aversa. Il punto della situazione lo ha fatto il sindaco Alfonso Golia: “C’è stato comunicato un nuovo caso positivo e quattro guariti. Pertanto ad Aversa abbiamo 83 casi attualmente positivi.

Come probabilmente avrete appreso tutti, in Campania il numero dei contagi è ulteriormente salito: 544 solo oggi e in Italia 3678 nuovi casi, il numero più alto dal 14 aprile. È inutile nasconderlo: c’è preoccupazione, come ha dichiarato poco fa il Ministro della Salute.