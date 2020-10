CORONAVIRUS a CESA. Altri 7 positivi al Covid-19. “Tra i nuovi casi anche molti bambini”

COMUNICATO STAMPA

Oggi il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl mi ha comunicato i nominativi di altri 7 nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 e di un guarito. Il bilancio attuale è di 39 persone attualmente positive. Premetto che si tratta di un dato non reale: ci sono ancora molte persone che hanno eseguito i tamponi nei laboratori privati e non risultano all’Asl. Ci sono molti che ci hanno contatto per avvisare della loro positività ma non sono stati comunicati dall’Asl al Comune.

Questa situazione non ci consente di avere un bilancio aggiornato. Tra i nuovi positivi vi sono anche molti bambini. Non conoscere il numero reale, non ci consente nemmeno di avere un quadro chiaro sotto questo profilo. Ci sono soggetti positivi che attendono ancora di essere contattati dall’Asl per la mappatura dei contatti oppure persone, avvertite dai positivi, che sono in isolamento fiduciario, senza alcun provvedimento formale dell’Asl, con una serie di problematiche che ne derivano. Dopo essermi consultato con assessori e consiglieri comunali di maggioranza, scriverò agli organi dirigenti dell’Asl per evidenziare quanto sta avvenendo, offrendo la massima collaborazione del nostro ente, per avere una mappatura precisa dei contagi ed adottare le misure ed i protocolli previsti“.