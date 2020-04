CORONAVIRUS a MADDALONI. Donna contagiata dopo un intervento chirurgico a Milano. Positivo anche un suo familiare

Lei è ricoverata e “presenta qualche criticità”

MADDALONI – Salgono a 14 i casi di coronavirus a Maddaloni. Il sindaco Andrea De Filippo ha annunciato altri due tamponi positivi, riguardanti una donna attualmente ricoverata in ospedale e tornata 20 giorni fa da Milano dove era stata sottoposta ad un intervento chirurgico e un suo familiare che, però, è asintomatico. Quest’ultimo è in isolamento domiciliare e monitorato dall’asl.

“Siamo in contatto coi parenti. La donna è ricoverata, la situazione clinica presenta qualche criticità ma speriamo in via di miglioramento” ha detto il sindaco De Filippo.