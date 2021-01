CASERTA – Partirà tra il 10 e il 15 febbraio la vaccinazione dei cittadini ultraottantenni in Campania. E’ quanto deciso nella riunione dei direttori generali della sanità con il presidente Vincenzo De Luca e l’Unità di Crisi Regionale. La partenza della seconda fase ovviamente resta programmata se riprenderanno, come promesso da Pfizer, le consegne regolari delle dosi di vaccino. Per lunedì è attesa una consegna da 40.000 dosi.