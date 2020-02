CORONAVIRUS A MONDRAGONE. Un giovane rientrato da Rimini ricoverato al Cotugno, un altro in quarantena volontaria

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Così come già annunciato in un precedente articolo e secondo quanto dichiarato in un video pubblicato su Fb dal Consigliere Regionale Giovanni Zannini, il giovane risultato positivo al test del coronavirus originario di Mondragone, era appena rientrato da Rimini. Il ragazzo pare abbia trascorso due settimane nella città romagnola per poi fare ritorno a Mondragone. Si stanno ora ricostruendo tutti gli spostamenti del ragazzo per risalire a coloro che sono stati a stretto contatto con il contagiato.

Zannini smentisce categoricamente la notizia diffusa da un audio whatsapp in cui si menziona un uomo mondragonese, residente in via Castel Volturno risultato positivo al covid- 19. Ebbene, tanto per fare chiarezza, l’uomo in questione è in quarantena volontaria essendo rientrato da poco da Casalpusterlengo in attesa di essere sottoposto a tampone. Una scelta dettata dal buon senso e per tutelare la salute di tutti. Bisogna essere cauti nel diffondere determinate notizie, cosi come non bisogna condannare coloro che contraggono un virus che sta contagiando mezzo mondo, e che ci ha messo di fronte ad una realtà che appare davvero surreale.