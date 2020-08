CORONAVIRUS ad AVERSA. Altri 5 contagi: sale a 61 il numero dei positivi

AVERSA – Altri 5 casi di Covid ad Aversa. A darne notizia il sindaco Alfonso Golia: ” Ci è stato comunicato che abbiamo 5 nuovi casi, pertanto abbiamo un totale di 61 casi attualmente positivi.La situazione al momento non è di emergenza, si tratta di contagi che come vi ho ripetuto più volte avevamo messo in conto e grazie alla collaborazione ed all’ottimo lavoro della nostra Asl, stiamo riuscendo a isolare e contenere il contagio. Naturalmente non possiamo prevedere il futuro. Anche perché è bene sapere che in questo momento i tamponi che sta effettuando l’ Asl vengono fatti a persone asintomatiche. Ho firmato l’ordinanza che impone l’uso della mascherina anche all’aperto e a tutte le ore. Non mi piace, non l’ho mai nascosto, ricorrere alle ordinanze restrittive, ma in questo caso stiamo avendo un aumento giornaliero costante dei casi e il fatto che non presentino sintomi significa che ci troviamo davanti a uno scenario nuovo in cui dobbiamo essere molto prudenti.” Golia ha poi parlato delle scuole sottolineando: “Saremo pronti qualunque sia la data” anche se “posticipare l’apertura delle scuole dopo le elezioni è la scelta più prudente”.