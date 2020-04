CORONAVIRUS. ADDIO Enzo. Muore ragazzo casertano emigrato a Milano

Aveva contratto il Covid-19

CASERTA – E’ morto un giovane casertano emigrato a Milano. Si chiamava Enzo Pasquariello. Lo ha reso noto uno degli amministratori del gruppo facebook ‘Caserta non ti lascia’.

“Stamattina abbiamo avuto la prova che questo maledetto virus non uccide solo anziani o chi ha gravi patologie pregresse.

Stamattina ci lascia Enzo Pasquariello, un amico per molti, un fratello per tanti, che da qualche tempo era a Milano con la famiglia e che questo maledetto virus ha deciso di portarci via.



Sentite condoglianze alla famiglia Pasquariello da parte di tutti noi”.