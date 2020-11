CORONAVIRUS. Agro aversano, 250 tamponi eseguiti nel fine settimana dall’Esercito

CASAL DI PRINCIPE – Sono stati eseguiti 250 tamponi dai militari dell’esercito in tre giorni. Il sindaco di Casal di Principe Renato Natale ha fatto il putno della situazione: “Ho convocato presso il nostro centro operativo locale i dirigenti ASL, ponendo loro domande precise su cosa avessero intenzione di fare per superare tali difficoltà. Abbiamo poi istituito un TAVOLO PERMANTE di tutti i Sindaci della Zona Aversana, che ha prodotto una serie di documenti indirizzati al Direttore Generale dell’ASL e al Presidente della Giunta Regionale, denunciando una carenza pericolosa nei servizi, carenza che comportava enormi disagi, preoccupazione e situazioni di estrema gravità per la salute di molti nostri concittadini. Visto il persistere di comportamenti irresponsabili, con soggetti che continuavano a non usare le mascherine, o addirittura a frequentare posti affollati anche sapendo di essere positivi, e tenuto conto che in nessun Comune c’era la possibilità di operare i necessari controlli (tutti i corpi di Polizia Municipale sono sotto dimensionati e quindi impossibilitati a poter svolgere servizi di controllo adeguati) abbiamo chiesto anche l’intervento dell’esercito per questo tipo di attività.

Le nostre denunce e le nostre richieste hanno determinato a volte risposte infastidite da parte di alcuni dei nostri interlocutori del servizio sanitario (leggete a proposito l’articolo che pubblico qui), ma alla fine qualche risultato cominciamo a registrarlo: i Medici di Medicina Generale di Casal di principe mi riferiscono che ora, finalmente, è operativo il servizio USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), costituito da personale sanitario che svolge assistenza domiciliare ai pazienti covid (visite, prelievi, terapia, etc., fino anche a disporre e organizzare l’accompagnamento del paziente presso strutture specializzate per indagini più importanti come ad esempio la TAC toracica); questo permette innanzitutto ai pazienti e ai loro familiari di non sentirsi abbandonati a se stessi, e consente anche di ridurre le richieste di ricovero ospedaliero.

Le USCA sono poi costantemente in contatto con i cosiddetti Team Covid, gruppi di specialisti di varie branche che svolgono funzione di supporto clinico all’attività di assistenza domiciliare. Sappiamo bene che non sono state superate tutte le criticità; ancora vi sono disagi e difficoltà che mi vengono segnalate da molti cittadini, ma qualcosa si comincia a muovere. Anche sul versante dei tamponi stiamo verificando qualche leggero miglioramento; negli ultimi 3 giorni sono state sottoposte ad esame diagnostico circa 250 persone, oltre 400 nell’ultima settimana, e molte altre saranno chiamate nei prossimi giorni, grazie all’attivazione del drive-in organizzato ad Aversa dall’Esercito Italiano con i propri operatori sanitari.

Purtroppo continuano a mancare bombole di ossigeno, mentre resta la difficoltà di avere risposte celeri da parte del 118 e difficoltà nel trovare un posto in ospedale laddove si rende necessario il ricovero. Continueremo a batterci per superare tutte le inefficienze ancora presenti. Ai cittadini chiedo di continuare a segnalare difficoltà e problemi, consentendomi così di avere sempre sotto osservazione la situazione e di intervenire laddove necessario e possibile.”