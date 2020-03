ORE 17.25 MICROSCOPIO CORONAVIRUS. Ecco i nuovi dati mattina-pomeriggio secondo De Luca, i contagiati in Campania sono….

REGIONALE – Continua l’anomalia della Campania, la quale ancora oggi, a mezz’ora di distanza dalla conferenza stamapa del capo della Protezione civile nazionale Borrelli, si porta avanti con i dati che verranno dati a Roma, e ne dà altri più recenti, creando fondamentalmente una gran confusione, visto che poi la protezione civile nazionale diramerà a sua volta, numeri della Campania diversi da questi qua. Comunque, abbiamo scritto e riscritto questa situazione, al momento manteniamoci sui dati.

A quanto si possa arrivare fino a stasera non si sa, perchè nei giorni scorsi, nel rapporto, è stata sempre registrata una crescita, quindi per ora non possiamo fare previsioni.

QUI SOTTO L’ULTIMO COMUNICATO STAMPA

Sono 20 i tamponi risultati positivi sui 355 analizzati questa mattina in CAMPANIA. Sale così a 956 il numero totale dei positivi in CAMPANIA dall’inizio dell’emergenza coronavirus. L’Unità di crisi della Regione CAMPANIA comunica che, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono stati esaminati 339 tamponi di cui 14 risultati positivi, mentre al centro di riferimento dell’ospedale San Paolo di Napoli sono stati analizzati 16 tamponi, di cui 6 risultati positivi.