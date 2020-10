CORONAVIRUS. Ancora 7 contagi in città, il sindaco: “La situazione sul territorio è molto delicata”

CAIANELLO – Sono sette i residenti di Caianello risultati positivi al Covid. A renderlo noto il sindaco Lamberto Di Caprio: “Altre 7 persone sono risultate positive al Covid-19. L’attuale situazione sul territorio è molto delicata. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima attenzione e all’osservanza di tutte le disposizioni in materia. Non bisogna e non si deve dimenticare che ci troviamo ancora in piena pandemia e comportamenti sbagliati potrebbero non fare altro che peggiorare la situazione.” L’allerta nel comune di Caianello resta massima soprattutto dopo il mini focolaio registrato nelle scuole della vicina Teano.