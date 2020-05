CORONAVIRUS. Arrivati i primi VIDEO e le prime FOTO-DENUNCE. Guardate questi cretini davanti ai Fratelli La Bufala a CASERTA e al centro di MADDALONI senza mascherina e “assembrati”

Ora se qualcuno ritiene di aver visto lesa la propria privacy perché abbiamo mostrato il momento in cui sta compiendo un reato contro se stesso ma soprattutto contro chi rispetta le leggi, si accomodi pure. Aspettiamo dai nostri lettori altre foto e altri video

CASERTA (g.g.) – Sono arrivate le prime testimonianze fotografiche di assembramenti con persone senza mascherina. Un’immagine riguarda la zona nei dintorni del ristorante Fratelli La Bufala, all’altezza dell’uscita di Tuoro della Variante, l’altra la centralissima via Roma, in Maddaloni. Come anticipato domenica scorsa, invitiamo le persone che si sentono toccate nella loro privacy da questa pubblicazione di denunciare il sottoscritto direttore di questo giornale, così andiamo davanti al giudice e davanti al Garante della privacy e vediamo se nel corso della pandemia più grande degli ultimi 100 ani è prevalente la tutela della salute, che attraverso questi comportamenti viene seriamente messa a rischio, o quella della privacy. siccome siamo curiosi di conoscerlo, siamo anche disponibili a dirvi come presentare una denuncia e a chi rivolgersi. Ci vorrebbe un epiteto, però poi ci dicono che “chi disprezza compra”, per cui attacchiamo il Fratacchione perché vogliamo essere come lui. Ma siccome non siamo come lui, l’epiteto ce lo risparmiamo.