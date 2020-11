CORONAVIRUS. Aumento dei casi in paese. La sindaca Delli Colli: “Da domani altre restrizioni”

ROCCA D’EVANDRO – “È doveroso, a seguito del costante incremento delle ultime settimane del numero dei positivi al COVID-19 presenti sul nostro territorio, raccomandare l’intera cittadinanza all’osservanza delle norme anticovid per contenere la diffusione del virus – è l’ultimo post pubblicato qualche minuto fa dalla sindaca Emilia Delli Colli sugli ultimi aggiornamenti dei casi Covid in paese -.

Questa mattina sono stati eseguiti dalla Asl di competenza 20 tamponi nf, che potrebbero far salire ulteriormente il numero dei contagiati, un numero già troppo alto per la nostra comunità.

Questo, mai come adesso, è un momento cruciale in cui deve assolutamente prevalere in ognuno di noi un grande senso di responsabilità per preservare la salute dell’intero territorio; questo è possibile solo se ognuno di noi limiti le proprie uscite per motivazioni strettamente necessarie, anche quelle consentite dalle normative vigenti.

Difatti, nella giornata di domani, metterò in atto delle restrizioni specifiche per il nostro territorio al fine di tutelare la salute pubblica.

Ai nostri concittadini colpiti oggi dal virus possa giungere il mio augurio di una pronta guarigione” – ha concluso la prima cittadina -.