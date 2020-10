CORONAVIRUS. Bambino positivo. Il sindaco chiude l’asilo

CARINARO – Sono stati registrati due nuovi casi di coronavirus a Carinaro. Si tratta di una persona anziana ricoverata in ospedale, in buone condizioni e di un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia. Il sindaco Nicola Affinito ha spiegato: “Il bambino contagiato è asintomatico e probabilmente ha contratto il virus da un suo familiare non residente a Carinaro. I familiari che ho contattato mi hanno riferito che non ha avuto problemi di salute ed al momento sta affrontando questa malattia con la massima serenità. I componenti della famiglia sono stati sottoposti a sorveglianza attiva dall’Asl e al più presto effettueranno il tampone e resteranno in isolamento fiduciario secondo il protocollo sanitario“.

“Il bambino frequenta la scuola dell’infanzia presso l’istituto comprensivo di Carinaro e manca da scuola da circa 7 giorni. A scopo precauzionale il plesso dedicato all’asilo sarà sottoposto a sanificazione straordinaria e resterà chiuso per i giorni 22 e 23 ottobre. Esorto tutti alla massima prudenza evitando inutili assembramenti anche nei diversi nuclei familiari per evitare la diffusione del contagio e la formazione di eventuali focolai. E’ necessario evitare inutili spostamenti dal domicilio e rispettare con responsabilità le regole anti Covid“.