CORONAVIRUS. Buono notizie in provincia di Caserta: ZERO NUOVI CONTAGI. L’elenco dell’Asl aggiornato COMUNE PER COMUNE 7 Maggio 2020 - 15:28

CASERTA – L’ASL di Caserta ha pubblicato poco fa il dato dei casi di contagio nella nostra provincia delle ultime 24 ore. Attualmente i positivi nella nostra provincia sono 99 (- 6 nelle ultime 24 ore), ma il contagio nelle ultime 24 ore è a quota zero. Dall’inizio dell’epidemia, in Terra di Lavoro abbiamo avuto 425 persone positive, di cui 290 (+6) sono guarite, mentre 42 (=) sono stati i decessi. LA TABELLA DI TUTTI I COMUNI