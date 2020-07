CORONAVIRUS. CAMPANIA. In 24 ore raddoppia il rapporto del contagio. DATO NAZIONALE. Calano decessi e Terapie intensive. LA TABELLA COMPLETA

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati dalla Protezione Civile per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 232, +4 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è 1..587, numero in calo rispetto a ieri. Il totale regionale è pari a 298.217. Nella giornata di ieri, contabilizzati oggi, sono stati registrati cinque contagi dall’Unità di Crisi della Campania. Cresce, quindi, il rapporto del contagio nelle ultime 24 ore, passando dallo 0,16% di ieri, allo 0,32% su cui la Campania si attesta oggi.

Cresce di 9 il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari, che ora sono 45. Non c’è nessun paziente nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione. Meno 5 unità registra il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 187.

Dall’inizio dell’epidemia, sono 432 i decessi, dato uguale rispetto al report di ieri, mentre i guariti sono 4.091 (+1, di Mondragone). Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 147.644, +1.012 nel giro di 24 ore. Questa cifra è importante perché ci dimostra quanto sia mappato il virus.

IL DATO NAZIONALE

I 229 nuovi positivi di oggi e i 52.552 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,46%, in leggero aumento dopo lo 0,32% di martedì e lo 0,38 di ieri.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 242.369 persone, con 5.806.668 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 13.459 (-136) pazienti. I guariti sono 193.978, cioè 338 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 12.

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 871 (-28). Due posti letto si sono liberati nelle Terapie Intensive in Italia ieri. Dunque, si attestano a 69 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 12.519 positivi, -106 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, i casi analizzati nel nostro paese, cioè le persone sottoposte per la prima volta al tampone, sono stati 29.947, per un totale di italiani testati pari a 3.493.126.

Dei 229 tamponi positivi rilevati oggi, 119 provengono dalla regione Lombardia. Il 52% dei nuovi positivi italiani provengono da questa regione. Dopo che il rapporto del contagio ieri si è attestato al’0,66% su 10.675 tamponi analizzati, torna a toccare l’unità intera oggi: 1% con 11.812 tamponi analizzati

