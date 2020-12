CORONAVIRUS. CAMPANIA più di 1500 nuovi casi, 32 i decessi. IL DATO NAZIONALE: 18.887 contagiati e il report dell’Asl di CASERTA comune per comune

Situazione nazionale

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus, e 564 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 17.186.

Situazione regionale

Sono 1.552 i nuovi casi di CORONAVIRUS emersi nelle ultime 24 ore in CAMPANIA dall’analisi di 19.313 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all’8,03%. Dei 1.552 nuovi positivi, 159 sono sintomatici e 1.393 sono asintomatici. Il totale dei casi di CORONAVIRUS dall’inizio dell’emergenza in CAMPANIA sale a 165.293, mentre sono 1.696.550 i tamponi complessivamente analizzati. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione CAMPANIA sono inseriti 32 nuovi decessi: in una nota si legge che di questi, 6 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 sono deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.638 i nuovi guariti: il totale dei guariti in CAMPANIA è 62.060.

Sono 155 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in CAMPANIA, 10 in meno rispetto al dato di ieri. In calo anche i posti letto di degenza occupati: sono 1.916, con un calo di 5 unità rispetto a ieri.

Situazione provinciale

Pubblicato il nuovo bollettino dell’Asl di Caserta sull’andamento della pandemia di Coronavirus nella nostra provincia, oggi 6 Dicembre.

Vengono certificati 309 nuovi positivi al covid, 3 i decessi, per un totale di 314, e ben 724 persone dichiarate ufficialmente guarite. Il totale dei tamponi elaborati nelle ultime 24 ore è di 3011, mentre i positivi attualmente in corso in tutta la Provincia di Caserta sono 10977.

Le città con il maggior numero di contagi covid rimangono Caserta con 781, Aversa con 738, Marcianise 695, Maddaloni 480, Casal di Principe 345, Orta di Atella 369 e Santa Maria Capua Vetere 317.

Qui sotto il report quotidiano dell’Asl comune per comune: