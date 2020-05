CORONAVIRUS. Campania senza morti insieme ad altre 10 regioni. Il covid resta forte solo in Lombardia. Numeri, cifre e confronti su guariti, ricoverati, deceduti e…

Anche il report di oggi fa segnare un nuovo record nei fondamentali rapporti tra nuovi malati, tamponi complessivamente processati e persone singole a questi sottoposte

NAZIONALE – È di 981 il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. 5 in meno rispetto a ieri. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report di oggi è di 4.364 (ieri erano stati 4.787), per un totale regionale di 198.033 a cui corrispondono però a soli 95.903 persone singole testate su 6 milioni di abitanti, l’1,5%, dato tra i più bassi, se non il più basso d’Italia, in relazione alla struttura demografica delle diverse regioni.

Il rapporto del contagio (tamponi diviso nuovi positivi, che oggi sono 10 cioè lo stesso numero di ieri) è dello 0,22%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia tocca quota 4.787.

Restano 236 nei reparti covid-19 ordinari, dato stazionario rispetto a ieri. Restano 7 anche i pazienti in terapia intensiva, mentre diminuiscono di 5, da 743 a 738 quelli in isolamente domiciliare.

Al pari di altre 10 regioni, anche la Campania non ha, fortunatamente, segnato alcun decesso nella giornata di ieri. I morti restano 411. Sono 15, invece le persone guarite con un computo totale che tocca quota 3.405.

IL DATO NAZIONALE

416 nuovi positivi oggi (di cui 221 cioè il 53,1% solo in Lombardia) e 69.342 tamponi effettuati a fronte dei 72.735 di ieri. Ciò significa 1 malato ogni 166,7 tamponi processati, lo 0,599, in pratica uno 0,6% che costituisce comunque un record nel rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati.

Da primato anche l’1,2% (un malato ogni 87 persone singole sottoposte a tampone) che rappresenta il rapporto tra i nuovi positivi e gli individui singolarmente sottoposti al test decisivo per l’accertamento del coronavirus.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 232.664 persone. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio Sanitario 43.691 cioè 2.484 persone in meno rispetto al dato di ieri quando, rispetto all’altro ieri il calo era stato di 1.811 unità.

Questa cifra viene fuori dalla combinazione di tutti gli altri elementi. Dopo aver segnalato il numero dei nuovi positivi, veniamo allora a quello dei guariti. Sono complessivamente 155.633 con un incremento di 2.789 unità rispetto al report di ieri. 24 ore fa, rispetto all’altro ieri erano stati 2.240 persone.

I deceduti oggi sono in leggera crescita attestandosi a quota 111, rispetto ai 90 di 24 ore fa. Va sottolineato che sono ben 11 le regioni che non hanno segnalato nessun deceduto per coronavirus. Oltre alla già citata Campania, vanno aggiunte la Valle d’Aosta, il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sardegna.

Una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. La Lombardia con i suoi 67 deceduti è l’unica regione che supera la doppia cifra. Il numero complessivo dei deceduti 33.340.

Passiamo alle colonne gialle, cioè alle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti Covid ordinari sono complessivamente 6.680 cioè 414 in meno rispetto a ieri. Sono 25 i posti letti liberati nelle Terapie Intensive in Italia. Il che porta la cifra complessiva dei ricoverati in rianimazione per covid a 450.

In quarantena domiciliare si trovano 36.561 persone, cioè 2.045 in meno rispetto a ieri.