CORONAVIRUS. CAMPANIA, si arresta la crescita dei contagi nelle ultime 24 ore. Positivo il 9,65% dei tamponi processati

REGIONALE – In CAMPANIA sono stati registrati 619 nuovi casi di Covid, di cui 572 asintomatici e 47 sintomatici, su 6.411 tamponi eseguiti. In totale i positivi salgono a 192.418 su 2.065.442 di tamponi eseguiti. Le persone decedute sono 18, sette nelle ultime 48 ore e undici in precedenza ma registrate ieri. Cosi’ sale a 2.911 il totale delle persone decedute. Sono 791 i guariti ed e’ di 111.682 il totale dei guariti. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656; Posti letto di terapia intensiva occupati: 98; Posti letto di degenza disponibili: 3.160; Posti letto di degenza occupati: 1.362.

Si arresta nuovamente la crescita della curva dei contagi in Campania: il rapporto positivi-tamponi nelle ultime 24 ore scende al 9,65%% rispetto al 12,21% precedente.