CORONAVIRUS. Canzoni cantate dai balconi dei condomini. L’antidoto all’isolamento arriva nel Casertano

AVERSA – Esorcizzare la paura, annullare le distanze, sentirsi parte di un tutto. Questi i motivi che spingono i cittadini, in questi giorni di #iorestoacasa, a spalancare le finestre, a uscire sui balconi e cantare a squarciagola. Il canto unisce e scalda i cuori e poco importa se si intona l’inno d’Italia, come e’ successo in un condominio di Salerno, o ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino, con protagonisti cittadini della zona orientale di Napoli. E lo stesso brano dell’artista partenopeo e’ stato scelto anche per l’esibizione corale di alcuni condomini ieri sera ad Aversa.

Mentre a Benevento e’ andato in scena un vero e proprio concerto di tammorre: da un balcone le note di un tamburello, da un altro la voce e da una finestra le percussioni ritmiche delle nacchere. Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti e come in CAMPANIA vanno diffondendosi a macchia d’olio in tutta la Penisola.

E la musica irrompe nel quotidiano che si e’ fatto forzatamente domestico anche attraverso i social. E’ gia’ virale il video di Francesco Cicchella che, con Gennaro Scarpato, Diego Laurenti e Tommaso Primo, “Artisti uniti ma non troppo”, ha parodiato la celeberrima ‘Luna Rossa’ di Vincenzo De Crescenzo musicata da Antonio Vian trasformandola, e non poteva essere altrimenti, in “‘A zona rossa mme blocca a me…'”.

Tra le iniziative per creare aggregazione virtuale attorno al bello, inoltre, il Comune di Napoli sulla pagina Facebook dell’assessorato alla Cultura ha promosso l’iniziativa #NonFermiamoLaCuLtura. Ieri in diretta streaming le performance artistiche e casalinghe di Valerio Jovine e Ciccio Merolla e le lezioni di mandolino di Luca Joe Petrosino. E sui social corre anche l’appuntamento musicale promosso per questo pomeriggio alle 18, unendo l’Italia da Bolzano a Canicatti’.

L’invito per tutti e’ di spalancare finestre e balconi e suonare uno strumento, cantare o trasmettere musica. “Il nostro Paese – si legge nell’invito che sta rimbalzando anche nelle chat di WhatsApp – diventera’ cosi’ per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito!“. Il tutto con un obiettivo: stare insieme, sentirsi piu’ vicini e vincere l’isolamento.