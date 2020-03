CORONAVIRUS. CASAGIOVE. Non rispettata la distanza di sicurezza, chiude attività per 7 giorni

CASAGIOVE (red.cro.) – Iniziano ad arrivare anche le prime chiusure di esercizi commerciali a Casagiove per violazioni al decreto ministeriale dell’8 marzo, cioè quello che ha fatto partire la quarantena.

Resterà infatti chiuso per una settimana sarà il tabacchi di piazza delle Vittorie, nel rione di Cuccagna.

Gli agenti di polizia hanno constatato la presenza nei locali di tre persone, oltre al titolare, che non tenevano la distanza di sicurezza di un metro minima per prevenire il contagio da coronavirus. Per questo motivo il comune di Casagiove ha disposto la chiusura per 7 giorni del tabacchi.