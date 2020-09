CORONAVIRUS. CASAL DI PRINCIPE. “Altri 6 nuovi positivi, abbiamo una media di contagio altissima”. L’allarme del vicesindaco

CASAL DI PRINCIPE – “Mi comunicano dall’ ASL di 6 nuovi casi positivi al Covid-19 a Casal di Principe. I positivi attuali salgono quindi a 38. Sono tutte persone asintomatiche che stanno rispettando la quarantena nelle loro abitazioni. Due persone sono dello stesso nucleo familiare, due appartengono a nuclei familiari di persone positive nei giorni scorsi mentre altre due sono dei nuovi casi positivi. A Casal di Principe abbiamo una media dei contagi altissima, una delle più alte della Provincia di Caserta. Non stiamo rispettando tutte le regole anti-Covid ed i casi aumenteranno. È un momento veramente difficile, non costa niente indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti. FACCIAMOLO PER LA SALUTE DI TUTTI QUANTI NOI.“.

Con queste parole, il vicesindaco di Casal Di Principe, Antonio Schiavone, che sta sostituendo il primo cittadino Renato Natale, out causa covid, ha informato la cittadinanza dei nuovi casi di contagio e di come la malattia stia progredendo in quel di Casale.