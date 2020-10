CORONAVIRUS. CASERTA. Oggi iniziata l’analisi dei tamponi alla caserma Garibaldi

CASERTA – Sono partite questa mattina a Caserta, all’esterno della caserma sede della Brigata Garibaldi, le operazioni di effettuazione dei tamponi per la ricerca del Coronavirus alla popolazione residente, gestite dai laboratori mobili dell’Esercito, con la modalità del “drive trough”. Trenta cittadini, dopo aver prenotato all’Asl, si sono presentati in auto, con finestrini chiusi, all’esterno della caserma in via Laviano, dove e’ stato allestito un tendone con il personale fornito dall’Asl; molto semplice l’operazione. Gli automobilisti si fermano, abbassano i finestrini, si fanno fare il tampone e se ne vanno. E’ poi il laboratorio mobile dell’Esercito, sistemato all’interno della caserma, a processare il tampone e a rendere noto l’esito all’Asl, che a sua volta lo comunica al diretto interessato.