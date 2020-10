CORONAVIRUS, CI RISIAMO: con il futuro presidente della commissione Sanità positivo, chiuso di nuovo il grattacielo del consiglio regionale

Domani nessuna attività. Qui sotto il testo integrale del comunicato

A seguito di caso covid 19 positivo segnalato nell’edificio F13 è stata avviata la procedura di emergenza prevista dal Protocollo Sanitario redatto in attuazione delle direttive del Ministero della Salute durante il periodo emergenziale e il “contac tracing” per il tracciamento dei contatti. Pertanto, su indicazione del Medico Competente immediatamente allertato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone la sospensione di tutte le attività lavorative nella giornata di domani 28 ottobre nell’edificio F13, per consentire agli operatori di svolgere gli interventi necessari di sanificazione degli ambienti di lavoro.

L’ accesso all’edificio F13 è consentito soltanto al personale della ditta di vigilanza, di manutenzione e di sanificazione.