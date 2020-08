CORONAVIRUS. Città sale a 9 contagiati. “Multe a chi non rispetta le regole”

TEVEROLA – Aumentano i casi di contagio da coronavirus a Teverola. Ecco la nota del sindaco Tommaso Barbato:

“La situazione, purtroppo, sta degenerando. Ai due nuclei familiari già noti, oggi se ne aggiunge un terzo (tre ricoverati), che fa innalzare il numero dei contagiati a 9. L’Asl ha comunicato la notizia in data odierna.

Ho chiesto aiuto a Polizia Municipale, forze dell’ordine e volontari.

Sono in corso i controlli per far sì che i cittadini, adolescenti e anziani in particolare, indossino responsabilmente la mascherina e mantengano le dovute distanze di sicurezza.

Detto questo, provvederemo a sanzionare. Senza sconti.