CORONAVIRUS. Classe delle elementari in quarantena, positiva un’altra alunna

CURTI – “Per informarvi che è risultata positiva al Covid 19 un’altra ragazza della stessa classe già messa in quarantena per il caso di contagio di inizio settimana. La ragazza è asintomatica e sta bene. Per contro e per fortuna è ufficialmente guarito l’uomo di una delle 2 coppie contagiate. Mentre la moglie rifarà il tampone di controllo ad inizio settimana.

Posso già dirvi che nei prossimi giorni dovrò, mio malgrado, comunicarvi ufficialmente un ennesimo caso di una persona che si è contagiata presso un’asl della provincia di Napoli suo luogo di lavoro.

L’appello a continuare a rispettare le norme basilari anticovid: evitiamo gli assembramenti, usiamo la mascherina sempre e igienizziamo continuamente le mani. Tanto in ogni caso nelle prossime ore saremo sottoposti ad ulteriori restrizioni della nostra vita quotidiana e sarà anche peggio di indossare sempre la mascherina.

Buona domenica“

Il sindaco di Curti, Antonio Raiano, ha pubblicato una nota di aggiornamento sul caso di un contagio avvenuto nella scuola elementare di Curti. Una classe in quarantena che vede aumentare il numero di contagiati.