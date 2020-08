CORONAVIRUS. Contagiato sul posto di lavoro. Il messaggio del sindaco alla cittadinanza

“Il nostro concittadino è da giorni in autoisolamento presso la sua abitazione…

TEVEROLA – Nuovo caso di contagio al Covid-19 a Teverola. A renderlo noto è il sindaco Tommaso Barbato: “Il virus è stato contratto sul lavoro e, in modo responsabile, il nostro concittadino è da giorni in autoisolamento presso la sua abitazione. Ci siamo sentiti telefonicamente ed è stato lui stesso a rassicurarmi sul suo stato di salute. Questo mi e ci deve rasserenare”, spiega il primo cittadino che coglie l’occasione per augurargli una pronta guarigione.

Intanto, Barbato invita tutta la cittadinanza a prestare maggiore attenzione e adottare tutte le misure di prevenzione “che, a dirla tutta, negli ultimi tempi abbiamo un po’ trascurato”, ammette. “La mascherina – ha sottolineato il sindaco – va obbligatoriamente indossata in luoghi chiusi. A questo punto, se ne raccomanda l’utilizzo anche all’aperto in presenza di più persone, previo distanziamento sociale. Lo so che questo è un anno particolare (per tutti!!) e che la voglia di andare in vacanza diventa quasi una necessità, però vi esorto a stare attenti e a rispettare tutte le misure. Altrimenti i sacrifici dei mesi scorsi andranno al vento, a discapito della salute nostra e dei nostri cari”.