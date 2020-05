CORONAVIRUS. Contagiato un altro medico casertano. Probabilmente ha contratto il virus in ospedale

CARINARO – Un altro medico della provincia di Caserta, precisamente residente a Carinaro, ha contratto il virus. Lavora in un ospedale della provincia di Avellino.

“Ad oggi i casi accertati nella nostra comunità sono 6 di cui quattro già guariti – ha dichiarato il sindaco di Carinaro – Ho immediatamente contattato la famiglia e mi sono accertato delle condizioni cliniche che a quanto dichiarato dalla persona contagiata sono abbastanza buone e non presenta sintomi gravi della malattia. Mi ha raccontato che probabilmente il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro. Ci siamo attivati immediatamente per predisporre quanto indicato dal protocollo sanitario e sarà cura del nostro Centro operativo comunale attivare tutte le misure idonee a far fronte a eventuale necessità”.