CORONAVIRUS. Continuano i contagi a Villa delle Magnolie: clinica chiusa e pazienti trasferiti

CASERTA – Considerando l’attuale situazione di Villa delle Magnolie, clinica riabilitativa di Castel Morrone, e i nuovi casi di contagio, l’Asl di Caserta ha deciso per la chiusura temporanea della struttura sanitaria ed il trasferimento dei pazienti, circa 40, presso altri presidi ospedalieri o presso il proprio domicilio. Nelle ultime ore sono stati ufficializzati altri 3 tamponi positivi di persone ricoverate nella struttura, portando a quota 6 il totale dei contagi dall’inizio della pandemia, tutti circoscritti in un solo reparto. Il primo caso era stato registrato all’inizio di marzo nella struttura, con il tampone positivo di un medico con collaborazione esterna non dipendente della clinica specializzata nella riabilitazione neuromotoria, ortopedica e cardio respiratoria. Il Dipartimento di Prevenzione ha disposto ieri sera una serie di misure, tra queste l’isolamento delle persone entrate in contatto con i positivi, il blocco accesso visitatori, il blocco accettazione, la disinfezione dei locali e i tamponi per operatori e sanitari della struttura.