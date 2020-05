CORONAVIRUS. Da 12 giorni in CAMPANIA contagio vicino a zero. Ma “fratacchione” continua il suo show sfornando inutili ordinanze. TUTTI I NUMERI DI IERI

E’ stata buttata via almeno una settimana che sarebbe servita come il pane al commercio e alla ripresa di un’economia già malferma di per sè. Alla fine dell’articolo, i numeri del contagio dal primo aprile al 9 maggio e i dati di ieri ospedale per ospedale, centro di analisi per centro di analisi

CASERTA – (g.g.) Occorrerebbe sapere quali siano e da dove arrivino i tamponi analizzati all’ospedale napoletano San Paolo Fuorigrotta e al laboratorio Biogem. Se non ci fossero i loro dati, che almeno per il San Paolo restano anomali in considerazione del numero molto basso di tamponi processati, saremmo arrivati ieri a un passo dallo zero-contagi.

Siamo allo 0,29% che conferma tutte le previsioni che formuliamo da 10 giorni a questa parte sul fatto che una piccola traccia del virus anzi di questa prima ondata di virus, sperando che non ce ne sia una seconda, frutto di comportamenti sconsiderati, permarrà oggi così come tra 10 giorni e forse anche un mese.

Una situazione che rende ancora più assurdo l’allungamento del lockdown in Campania e nelle altre regioni meridionali, rispetto alle quali il governo nazionale e per quanto riguarda la Campania quello regionale, hanno precise e ben descrivibili responsabilità nell’aggravamento della crisi economica.

Complessivamente i tamponi processati sono 114.819. Attenzione, sono solo un numero pari alla metà di quessto rappresenta le persone singole che sono state sottoposte a questo test. Ma l’argomento che poi è quello della maglia nera della Campania lo andremo ad accennare nel pomeriggio quando solo attraverso i dati della protezione civile nazionale potremo risalire a quello della nostra regione.

Il numero complessivo delle persone che in Campania si sono ammalate di coronavirus, sintomaticamente o asintomaticamente sono 4.588.

QUI SOTTO L’ULTIMO BOLLETTINO REGIONALE

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 1.170 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 170 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati processati 43 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 370 tamponi di cui 1 risultato positivo;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 271 tamponi di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 208 tamponi di cui 3 risultati positivi;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 162 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 637 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 74 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 98 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 103 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 346 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio Biogem sono stati esaminati 356 tamponi di cui 4 risultati positivi

Positivi di oggi: 12

Tamponi di oggi: 4.008

Totale complessivo positivi Campania: 4.588

Totale complessivo tamponi Campania: 114.819

QUI SOTTO LE PERCENTUALI DAL PRIMO APRILE IN POI

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4%

9 aprile 4,7%

10 aprile 3,6%

11 aprile 5,2%

12 aprile 4,9%

13 aprile 7,4%

14 aprile 2,6%

15 aprile 4,5%

16 aprile 2,6%

17 aprile 1,4%

18 aprile 1,4%

19 aprile 2,3%

20 aprile 2,4%

21 aprile 2,3%

22 aprile 2%

23 aprile 1,46%

24 aprile 0,78%

25 aprile 1,1%

26 aprile 1,1%

27 aprile 1,6%

28 aprile 1,1%

29 aprile 0,4%

30 aprile 0,54%

1 maggio 0,4%

2 maggio 0,86%

3 maggio 0,34%

4 maggio 0,79%

5 maggio 0,4%

6 maggio 0,2%

7 maggio 0,48%

8 maggio 0,25%

9 maggio 0,29%