CORONAVIRUS. De Luca: “A settembre rischiamo. Senza vaccini le lezioni in presenza diventeranno dei focolai”

REGIONALE – Un piano specifico di vaccinazione per la popolazione studentesca. Ad annunciarlo è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Salerno. “Domani definiremo un piano specifico di vaccinazione per la popolazione studentesca. – perché ricorda il governatore – fra un mese e mezzo, due mesi si apre l’anno scolastico in presenza. Se non avremo completato la vaccinazione del personale scolastico e della popolazione studentesca, quello delle scuole diventa un altro focolaio formidabile di diffusione del contagio”. “Siccome vogliamo avere le scuole aperte quest’anno è chiaro che dobbiamo completare la vaccinazione al di sotto dei 18 anni. È questo l’impegno delle prossime settimane” conclude De Luca.