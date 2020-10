CORONAVIRUS. Don Fabrizio positivo al Covid, chiusa la parrocchia

TEANO – Un sacerdote della Diocesi di Teano-Calvi Risorta è risultato infatti positivo al tampone. A renderlo noto l’ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi. Si tratta di don Fabrizio Delgado sacerdote della parrocchia di San Marco Evangelista di San Marco di Teano. Da quanto si apprende non ha particolari sintomi e sta bene. La parrocchia resterà chiusa per sanificazione dei locali. “Si precisa che nè il vescovo nè altri sacerdoti della nostra diocesi sono interessati dall’infezione”, assicura intanto l’ufficio diocesano di Teano-Calvi.