CORONAVIRUS. Donna positiva al Covid-19. “E’ ricoverata in clinica”

La nota del sindaco

CASTEL MORRONE – Una donna di 52 anni è risultata positiva al covid-19. La paziente è ricoverata nella clinica Villa delle Magnolie. “La signora non è residente a Castel Morrone – fa sapere il sindaco Gianfranco Della Valle – bensì ricoverata, al pari degli altri due casi accertati, presso il reparto di Neurologia e così come tutti gli altri degenti del reparto risulta già posta in isolamento dalla struttura stessa. Abbiamo già approntato comunque le misure previste dal protocollo e stiamo già disponendo il trasferimento presso altra struttura ospedaliera. L’unità di crisi, l’Asl e la Direzione Sanitaria di Villa delle Magnolie, anche da me sollecitati sul punto, continuano quindi a tenere monitorata la situazione avendo già previsto ulteriori tamponi che già nei giorni scorsi hanno dato in due casi esito negativo”.